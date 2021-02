I granata arrivano alla sfida contro l’Atalanta dopo il pareggio contro la Fiorentina, mentre la Dea arriva dal pareggio in Coppa Italia

Si avvicina il match tra Atalanta e Torino, con i granata che devono rifarsi dopo il deludente pareggio in casa contro la Fiorentina, con i giocatori viola che dal 71’ minuto si sono ritrovati in 9 contro 11 per due espulsioni. L’Atalanta invece arriva dal pareggio 0-0 contro il Napoli in Coppa Italia e dalla sconfitta casalinga contro la Lazio per 1 a 3 in campionato. Tutte le due le squadre avranno voglia di riscattarsi, soprattutto il Toro di Nicola che deve assolutamente trovare punti per la salvezza.

Il rendimento dell’Atalanta in casa

L’Atalanta attualmente si trova al 7 posto in classifica con 20 punti. Il bilancio della squadra di Gian Piero Gasperini in casa è di 5 vittorie, 2 pareggi e solo 3 sconfitte. I tre punti sono arrivati contro: Cagliari, Fiorentina, Roma, Sassuolo e Parma. Invece la squadra bergamasca al Gewiss Stadium ha pareggiato contro Inter e Genoa. Infine le sconfitte tra le mura amiche sono arrivate contro: Sampdoria, Hellas Verona e Lazio nell’ultimo turno di campionato.

Toro solo due vittorie in questo campionato

Il Torino attualmente si trova in piena zona retrocessione, occupando il 17 posto in classifica con 15 punti raccolti in campionato. I granata solo in due incontri hanno portato a casa i 3 punti, la prima volta contro il Genoa alla terza giornata di Serie A e contro il Parma nella prima partita del 2021. Entrambe queste due vittorie sono arrivate in trasferta e sotto la gestione Giampaolo. Davide Nicola deve ancora trovare la sua prima vittoria da allenatore del Toro. Per il momento il tecnico nato a Luserna San Giovanni ha raccolto due pareggi: il primo contro il Benevento allo Stadio Ciro Vigorito, con il match concluso 2 a 2, e poi il pareggio allo Stadio Grande Torino contro la Fiorentina di Prandelli per 1 a 1.