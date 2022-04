Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso dell’Atalanta che chiedeva il 3-0 a tavolino

Oggi il Collegio di Garanzia del Coni si è espresso sui ricorsi per i match non disputatisi il 6 gennaio scorso. Tra questi anche la partita tra Atalanta e Torino, oltre a Bologna-Inter e Udinese-Atalanta (già disputatasi il 9 gennaio col risultato finale di 2-6 in favore degli orobici). Ricorso respinto: la partita si giocherà. Il recupero è fissato l’11 maggio.