Vagnati non esclude una trattativa con i rossoneri. Pobega è un tassello imprescindibile per la continuazione del progetto tecnico di Juric

Tommaso Pobega è tra le note più piacevoli di questa stagione che segna l’inizio del ciclo di Ivan Juric sulla panchina granata. Un giocatore che ha impressionato per quantità e continuità, dimostrandosi anche duttile nel passare dal ruolo di mezz’ala a quello di trequartista. Quella col Milan è stata la sua partita. Il match contro la squadra che ne detiene il cartellino e che rappresenta il suo passato e il probabile futuro. Domenica non si è tirato indietro. Si è impegnato notevolmente, soprattutto in fase difensiva e di contenimento.

Vagnati: “Parleremo col Milan a fine stagione”

Difficile che i rossoneri vogliano privarsi di un giovane dalle ottime prospettive come l’ex Spezia. Ma ancora non c’è nulla di deciso. Prima del fischio d’inizio dell’incontro il ds Davide Vagnati non ha escluso una possibile trattativa col Diavolo. “Parleremo del suo futuro coi rossoneri a fine stagione”, a dimostrazione di come la società granata conosca quello che è il valore di Pobega, soprattutto per il futuro della guida tecnica di Juric. Togliere un elemento del suo calibro dallo scacchiere del croato, sarebbe un duro colpo, anche se piuttosto annunciato.