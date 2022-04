Il ceco in questa stagione è stato impiegato abbastanza da Juric. Di fronte a lui una percorso di crescita che dipenderà anche dal mercato

Il Torino ha di fronte a sé le ultime gare della stagione prima di pianificare la nuova stagione. C’è una squadra da puntellare, partendo dai giocatori che in questa stagione si sono distinti per applicazione alle idee tattiche di Ivan Juric. Probabile che alcuni giocatori quest’anno poco impiegati o spediti in campo senza particolare costanza, possano guadagnare posizioni. In difesa, ad esempio, potrebbe crescere il minutaggio di David Zima. Il nazionale ceco è arrivato sotto la Mole la scorsa estate per una cifra vicina ai sei milioni. Nella prima stagione in granata ha finora raccolto quindici presenze, partendo titolare in nove occasioni. Juric lo ha schierato prettamente a sinistra, nel terzetto a difesa dell’area di rigore granata. Non è detto però che possa mantenere quella posizione per ancora tanto tempo. Molto dipenderà dall’evolversi del mercato.

Zima, per Juric è il vice-Bremer

In caso di una partenza eccellente, Zima potrebbe diventare titolare. E quando si utilizza quell’aggettivo e si associa alla difesa granata non è difficile capire di chi si stia parlando. Certo, al momento tra i due c’è un abisso. Lo dimostra proprio l’ultima gara contro il Milan. Il ceco non è riuscito ad essere costante tra le due frazioni. Nella prima ha fronteggiato con grande disinvoltura un avversario scomodo come Rafael Leao, mentre nel secondo la sua verve si è un po’ spenta e Bremer ci ha dovuto mettere una pezza in diverse situazioni. Forse per questo Juric ha deciso di sostituirlo col più esperto Izzo.

Zima ha la fiducia di Juric

Il tecnico però ha molta fiducia nel difensore classe 2000. Più volte ha ribadito come in lui veda del grande potenziale e che sia in grado di interpretare il ruolo di vice-Bremer. C’è tanto da lavorare. Deve migliorare sotto molti aspetti e, in caso di un addio come quello del brasiliano, dovrebbe fare i conti con una responsabilità non da poco. Il Toro però sembra disposto ad aspettarlo