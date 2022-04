Zaza è tornato a lavorare in gruppo e potrà essere convocato per la sfida contro la Lazio, più difficili i rientri di Sanabria e Mandragora

Per il Toro si sta avvicinando con un passo spedito la trasferta a Roma per affrontare la Lazio. Lungo la strada che porta alla sfida contro la squadra guidata da Maurizio Sarri, i granata hanno recuperato Simone Zaza. Il numero 7 del Toro è tornato a lavorare in gruppo e potrà essere convocato per il match contro la Lazio. Invece, rimangono molto complicati i rientri di Rolando Mandragora, che già aveva saltato il match contro il Milan, e di Koffi Djidji che come il centrocampista è alle prese con un problema di natura muscolare. Probabile che Mandragora possa rientrare per il match contro lo Spezia, in programma domenica 24 aprile. Mentre Djidji dovrebbe ricomparire nella lista degli arruolabili già per la partita contro l’Empoli. Chi spera ancora di poter recuperare prima della sfida contro la Lazio è Antonio Sanabria, che ha saltato le ultime tre gare di campionato contro Genoa, Salernitana e Milan.

Il punto su: Fares, Warming e Praet

Oltre ai giocatori elencati sopra ci sono altri tre granata che sono in infermeria. Il primo è Mohamed Fares che, arrivato all’ombra della Mole nella sessione di calciomercato invernale, si è subito fatto male terminando la stagione con largo anticipo e il Toro adesso è al lavoro per chiedere alla Lazio un allungamento del prestito. Fermo ai box c’è anche Magnus Warming che è alle prese con una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas e per il quale si prevede uno stop di qualche settimana. Infine, anche Dennis Praet sta recuperando da un infortunio rimediato in allenamento lo scorso 11 febbraio. Il trequartista belga spera di rientrare per le ultime partite di campionato per dare una mano ai compagni a chiudere al meglio la stagione.