Tomas Rincon ha giocato da mezzala contro l’Atalanta, mostrando grande intesa con Mandragora, e insidiando Linetty

Da giocatore più discusso fino a mezzala che a Bergamo ha invece ben figurato: Rincon ha riconquistato tutti nonché la sua posizione originale in campo. Contro l’Atalanta, che ha visto i granata strappare un pareggio in rimonta, el General è infatti tornato a giocare da mezzala, ruolo che gli si addice di più rispetto a quello da regista, affidatogli da Giampaolo, trasformatosi in un esperimento fallito. La sua prestazione imponente ha contribuito alla buona riuscita della prestazione di squadra e non ha di certo perso l’occasione di celebrarla.

Rincon-Mandragora, binomio vincente che insidia Linetty

Il venezuelano, famoso per l’aggressività e l’irruenza tipiche del suo modus operandi, è riuscito a gestire bene il gioco, evitando l’ammonizione con un arbitro dal cartellino facile. L’intesa con Mandragora è emersa da subito, favorendo un’efficacia nelle manovre a centrocampo che mancava da tempo in casa Toro. Questo nuovo binomio vincente rischia quindi di lasciare definitivamente ai margini chi è rimasto a guardare per tutti e novanta i minuti: Karol Linetty, tra i più deludenti di questo inizio di stagione, rischia di vedere ridimensionato in modo drastico lo spazio a disposizione.

Rincon celebra la prestazione sui social: “Forza Toro Siamo vivi”

E se quella di Bergamo non è una vera e propria vittoria sul campo, può invece considerarsi una conquista dal punto di vista del morale. Tomas Rincon ha scelto di celebrarla sottolineando l’importanza della prestazione più che del risultato, cosa fatta anche da Nicola nella conferenza stampa post-partita: “Un’altra rimonta che dovremo valorizzare nelle prossime giornate di campionato. Forza Toro Siamo Vivi!”, queste le parole scelte dal General, tra i più attivi sui social. Questo Toro è vivo ed ora deve continuare a dimostrarlo sul campo.

Ecco il post del venezuelano condiviso sui social.