L’attacco del Torino dipende da Zapata: senza di lui il reparto offensivo avrebbe numeri ancora inferiori

Quest’anno il Toro segna poco (meno di un gol a partita). Eppure le occasioni create non mancano: è il cinismo a mancare. Gli attaccanti del Toro, sono poco incisivi, a parte uno: Duvan Zapata. Se non segna Zapata, non segna nessuno. Da quando è arrivato al Torino, il colombiano ha fatto ben 8 reti. Spesso e volentieri è lui a punire, ma è troppo isolato. Anche adesso che il Toro gioca con due punte e un solo trequartista, la situazione non è cambiata. Di questi 8 gol, 4 assist sono arrivati da Bellanova. Nelle ultime 5 gare (Salernitana, Sassuolo, Lecce, Lazio e Roma), sono stati fatti 5 gol. A parte l’autogol di Huijsen, 1 è arrivato da Bellanova e 3 da Zapata. Ecco quindi che c’è un problema. Se i gol arrivano dagli altri reparti è un bene ma è l’attacco deve suonare la carica.

Sanabria non è al top

Il titolare, al fianco di Zapata, è Antonio Sanabria. Il numero 9 non segna da Torino-Napoli del 7 gennaio 2024. Quasi 2 mesi senza gol. Juric lo ha giustificato, dicendo che ha la tendinite. Nelle ultime due partite è sembrato più pimpante, ma deve sbloccarsi. Contro la Lazio, dopo 5 minuti, ha colpito un palo. Il Toro ha bisogno di lui al top: ci sono ancora 12 partite in Serie A. Finora ha messo a segno 3 reti, di cui una su rigore.

Pellegri, Okereke e Vlasic

Pellegri contro la Roma non è stato convocato. Tra amichevoli estive, Coppa Italia e 26 partite in Serie A 0 gol e 0 assist per lui. Più integro fisicamente rispetto agli scorsi anni, ma il gol non arriva, anche se Juric crede in lui. Tra lui e la coppia titolare si è infilato Okereke. Il numero 21 sta giocando nei finali di partita, ma ha voglia di dimostrare. Infine c’è Vlasic, titolare indiscusso sulla trequarti. Alcune volte ha deluso, altre volte ha fatto benissimo. Il croato, nonostante non sia un attaccante puro, non segna dal 3-0 al Napoli.