Verso Torino-Fiorentina di sabato sera: Adam Masina si candida per giocare sulla fascia sinistra nel suo ruolo naturale

Dopo le due sconfitte contro Lazio e Roma, allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva la Fiorentina di Vincenzo Italiano. In questo contesto, Adam Masina lavora al Fila per tornare a giocare come esterno. Contro la Viola infatti, nella difesa a 3 dovrebbe tornare Rodriguez dall’inizio. Sulla sinistra Vojvoda è out e Lazaro, uscito contro la Roma abbastanza stremato, potrebbe rifiatare. Masina si candida per giocare come esterno sinistro, nel suo ruolo naturale. Da quando è arrivato al Toro, non ha ancora giocato in quella posizione. Dopo aver fatto bene in difesa, sia in allenamento che in partita, adesso si prepara per tornare sulla fascia. Nell’unica occasione in cui ha giocato insieme a Rodriguez, Juric ha preferito tenerlo in difesa, nella parte finale del match contro i giallorossi.

Impatto super per Masina

A parte la fatica di contenere un campione come Dybala, l’impatto di Masina al Toro è stato super, o meglio sorprendente. Preso dall’Udinese per fare l’esterno (essendo mancino), in emergenza ha giocato ben 5 partite in difesa, con ottimi risultati. Al Toro però, ora che è tornato Ricardo Rodriguez, servono i suoi cross con il sinistro per fare più gol in area. Era da tantissimo che non giocava così tante partite: la forma c’è e il fisico regge. Inoltre, ha doti da leader in campo e si vede.

Juric stupito

Juric è rimasto stupito dal giocatore. Ha capito subito che poteva fare 2 ruoli e gli ha dato fiducia. Su di lui ha detto: “Masina? Una scoperta totale. Ha fatto 40 minuti in 6 mesi a Udine e viene qui a farne tre di fila, a livelli importanti. A livello umano è un top player“. Affidabile e solido in difesa, tra poco sulla fascia avrà la sua occasione. Anche fuori dal campo, ha conquistato tutti in poco tempo.