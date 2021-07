Il Toro ha comunicato che l’8 agosto la squadra di Juric affronterà l’Az Alkmaar all’AFS Stadion prima del primo impegno ufficiale

Sul proprio sito ufficiale il Toro ha comunicato che l’8 agosto il Torino sarà impegnato in un test internazionale contro l’Az Alkmaar, squadra che milita nell’Eredivise e che ha concluso lo scorso campionato al terzo posto. Per i granata sarà l’ultimo test a ridosso del primo impegno ufficiale in Coppa Italia. Per il club olandese invece sarà la sfida prima che inizi a cimentarsi con il campionato.