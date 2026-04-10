A guidare la nazionale italiana durante le amichevoli di giugno sarà il tecnico dell’U21 Silvio Baldini

In occasione delle amichevoli di giugno, a guidare la Nazionale maggiore sarà il tecnico della Nazionale U21 Silvio Baldini ,che sarà accompagnato dal suo staff. In attesa di scoprire il nuovo nome che guiderà gli azzurri, spetterà a Baldini il ruolo di allenatore negli impegni di giugno.

Le amichevoli di giugno

Le gare della Nazionale Italiana saranno due e si disputeranno durante la prima settimana di giugno: La prima è fissata per mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg, dove affronterà il Lussemburgo. La seconda si disputerà domenica 7 giugno (ore 20.45) al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, contro la Grecia.