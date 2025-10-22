Al termine dell’allenamento a porte aperte i tifosi granata hanno avuto la possibilità di parlare con il tecnico granata

Il Torino nella giornata di oggi ha riaperto le porte del Filadelfia dopo circa tre mesi dall’ultima volta.

Nel corso della sessione di allenamento a porte aperte, i tifosi granata hanno avuto la possibilità di osservare e sostenere da vicino i giocatori che tra pochi giorni scenderanno in campo contro il Genoa. Al termine della seduta odierna, il tecnico Baroni si è fermato nel cortile del Filadelfia per avere un contatto diretto con i tifosi, firmando autografi e facendo foto. Tanti tifosi, al termine della seduta, hanno poi chiesto al tecnico di non limitare l’appuntamento di oggi a un evento unico, ma di trasformarlo in un’abitudine da vivere insieme durante il campionato: “Apriamo di più il Fila.. Vogliamo vedere più allenamenti a porte aperte”.