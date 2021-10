Baselli non ha trovato spazio a Napoli nonostante l’infortunio di Mandragora, Juric ha preferito schierare Kone rispetto al numero 8 granata

Daniele Baselli continua a rimanere ai margini del Toro. Un’alta evidente prova che Juric non straveda per il numero 8 granata c’è stata durante la partita contro il Napoli. Infatti, dopo l’infortunio di Mandragora, arrivato a pochi minuti dal fischio d’inizio, Juric ha messo in campo Ben Kone che contro i partenopei ha così trovato il suo esordio in Serie A. Una scelta che ha spiazzato un po’ tutti, con Baselli rimasto seduto in panchina. Anche se Juric vede il numero 8 del Toro più come trequartista, avrebbe potuto mettere Baselli data l’emergenza con Pobega che non aveva i 90’ minuti e Kone che è stato messo in campo per la prima volta, e che nonostante questo è riuscito a portare a casa un’ottima prestazione. Adesso Baselli proverà a giocarsi le sue carte per scendere in campo nel match in programma venerdì sera contro il Genoa, per dimostrare di essere un giocatore utile alla causa e di poter dare un contributo significativo al Toro.

Baselli solo due spezzoni di partita contro Venezia e Juve

L’ex centrocampista dell’Atalanta ha collezionato solo due presenze contro Venezia e Juve, collezionando in totale 45 minuti in campo. Baselli inoltre è stato schierato più per necessità che per scelta tecnica, date le numerose assenze alle quali ha dovuto far fronte il Toro. Nel match contro il Venezia Baselli è entrato in campo al posto di Linetty e non si è visto più di tanto. Invece nel derby della Mole è stato schierato come falso nove ma, anche contro i bianconeri, non si è praticamente mai fatto vedere. Se vorrà trovare più spazio il centrocampista bergamasco dovrà cambiare rotta. A Napoli gli è stato mandato un altro segnale, adesso la palla passa a lui.

Daniele Baselli