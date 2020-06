Baselli, domani si decide: operazione o terapie?

Baselli si sottoporrà domani ad un nuovo consulto medico: si deciderà se procedere per via chirurgica o puntare su terapie e riabilitazione

Sono ore di attese, queste, per Daniele Baselli che nella giornata di domani scoprirà quale sarà il suo immediato futuro. Dopo l’infortunio patito in allenamento durante la partitella, che gli costato un trauma distorsivo al ginocchio con interessamento dei legamenti, infatti, il centrocampista granata si sottoporrà ad ad un altro consulto medico nel quale si deciderà la strada da percorre per il recupero del giocatore. Da un lato, più in dettaglio, la possibilità di sottoporsi ad un’operazione chirurgica per risolvere alla radice il problema. Dall’altra, invece, la possibilità di intraprendere un percorso di terapia conservativa e riabilitazione che eviterebbe al giocatore di finire sotto ai ferri. Un percorso che, in entrambi i casi, costringerà il calciatore a stare lontano dai campi per diverso tempo. La dimostrazione che il rischio infortuni era molto più che un semplice timore del presidente Cairo.

Cairo: “Infortuni? Il rischio è molto alto”

Riprendere dopo più di due mesi di stop forzato, nonostante gli “allenamenti” casalinghi, e con l’obbligo di farsi trovare pronti ad un eventuale avvio del campionato, infatti, ha di certo rappresentato una situazione di rischio per gli atleti. Tanto che lo stesso patron granata si era detto preoccupato del rischio di vedere i propri giocatori incappare in infortuni di vario genere.

A pochi giorni dal via agli allenamenti di gruppo, in un’intervista a Rai Radio Uno il presidente del Torino Urbano Cairo evidenziava quanto una situazione del genere potesse essere potenzialmente pericolosa per i giocatori “che sono stati fermi per due mesi e mezzo, riprendere è molto faticoso. C’è un rischio molto alto di infortuni, in questo momento vanno piano perché hanno paura di farsi male. Il calcio è uno sport di contatto“. Il caso di Baselli, purtroppo, gli dà ragione.