Al momento sono fuori Pobega, Linetty, Pjaca, Praet e Verdi, Rincon arriverà tardi: per Baselli può esserci spazio

Il Toro continua a preparare la sfida contro il Napoli, facendo fronte a diversi problemi che riguardano principalmente il centrocampo e la trequarti. Per il momento infatti sono fermi in infermeria Pobega, Linetty, Praet, Pjaca, Verdi e in più Rincon tornerà tardi a Torino a causa degli impegni con la sua Nazionale. In questa situazione complicata dei granata in mezzo al campo, con Juric che incrocia le dita sperando di poter recuperare qualcuno in vista del match contro i partenopei, potrebbe avere una chance Baselli. Il numero 8 granata per ora ha giocato solo per fronteggiare i diversi infortuni che hanno colpito il Toro e che hanno messo in grossa difficoltà Juric. Con Baselli che inoltre non ha sempre convinto.

Baselli: 2 presenze contro Venezia e Juve

Baselli fino ad oggi ha giocato due spezzoni di partita: nel match in trasferta contro il Venezia e nel derby della Mole giocato tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Quindi il numero 8 ha sempre e solo giocato per necessità, dimostrando di essere ai margini del progetto tecnico dell’ex allenatore dell’Hellas Verona. Ma a Napoli potrebbe esserci la possibilità di un riscatto per provare a stupire Juric. Il compito non sarà facile, dato che i granata affronteranno proprio la capolista che, in questo inizio di campionato, non ha mai perso. Baselli vuole provare a riconquistare il Toro, dopo essere stato molto vicino a lasciare i granata durante l’estate, quando il Brescia si era fatto avanti per lui.