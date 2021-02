Per Nicola un giocatore può essere determinante anche a partita in corso ma il calo di Lukic potrebbe spalancare le porte a Daniele Baselli

Nel girone di andata, arrivati al match contro il Cagliari, una delle note (poche) più liete era certamente rappresentata da un Sasa Lukic in crescita che stava rendendo l’assenza di Baselli certamente meno pesante. Adesso, ad un girone di distanza, la situazione si è completamente ribaltata. Il serbo sta vivendo un periodo di flessine piuttosto evidente e anche contro il Genoa non è riuscito ad incidere come aveva fatto nel match di andata. Un calo vistoso che in vista della delicatissima sfida contro il Cagliari potrebbe spalancare le porte a Daniele Baselli.

Nicola su Baselli: “E’ pronto”

Baselli è pronto da un punto di vista dell’impiego: un giocatore che entra per tre gare consecutive, è pronto. Così Nicola aveva descritto il centrocampista alla vigilia della sfida contro il Genoa, specificando però che “è ininfluente che un giocatore possa partire dall’inizio o subentrare“. E infatti anche contro il Grifone Baselli è subentrato a gara in corso proprio a Sasa Lukic. Un copione visto in quasi tutte le partite andate in scena dall’arrivo di Nicola al Toro (solo contro il Benevento a lasciare il campo era stato Linetty).

Torino: Baselli può sostituire Lukic

Come anticipato, però, il match contro il Cagliari sarà troppo delicato e importante per rischiare anche solo la più piccola delle sbavature. Nicola ha bisogno di certezze, di quella solidità e affidabilità che Lukic non è in grado di offrire. Almeno al momento. E allora ecco che vedere Baselli in campo dal primo minuto potrebbe essere più che una possibilità. Tra Rincon e Mandragora, che sembra essersi ben inserito, potrebbe dunque essere proprio il numero 8 a giocarsi le sue carte dal primo minuto. La chance che aspettava da mesi sembra dunque arrivata: starà a lui non sprecarla.