Il mercato non lo ha portato al Toro, il Cagliari lo coccola: Joao Pedro è l’arma in più dei sardi e il pericolo principale per i granata

Ventidue presenze (più 3 in Coppa Italia) e 11 gol all’attivo: numeri che rendono Joao Pedro non solo centrale ma indispensabile per il Cagliari almeno quanto Belotti lo è per il Torino. Quel Torino che venerdì sera ritroverà sul proprio cammino proprio quel giocatore che all’andata contribuì (sua la prima delle 3 reti sarde) alla vittoria del Cagliari e che, ancora prima, aveva rappresentato uno dei principali obiettivi del mercato granata. Quel rinforzo che Giampaolo aveva fortemente voluto ma che, alla fine, non è riuscito ad ottenere.

Joao Pedro: “Ho voluto restare a Cagliari”

A mercato chiuso, infatti, era stato lo stesso giocatore ad ammettere che “Il Toro è una grande squadra e mi ha fatto piacere sapere che erano interessati a me, però volevo restare a Cagliari“. Una volontà forte, quella del giocatore, che tuttavia non è stata il solo motivo, e di certo non il primo, del fallimento della trattativa con il Cagliari. Di fatto, i 20 milioni richiesti dal club sardo sono stati da sempre considerati eccessivi dai granata, impedendo di fatto qualsiasi possibile accordo tra le parti. Facendo sfumare la possibilità di vedere con la stessa maglia Belotti e Joao Pedro che, numeri alla mano, avrebbero potuto rappresentare una vera macchina da gol.

Toro, adesso devi guardarti le spalle

Una macchina da gol che oggi servirebbe eccome, soprattutto al Torino che sotto porta (nell’attesa di vedere finalmente all’opera anche Sanabria) non è ancora riuscito a trovare un degno compagno di Belotti. Al contrario, quel che è riuscito alla perfezione è il tentativo di Joao Pedro di dare la spinta al suo Cagliari, di contribuire alla ricerca della salvezza della squadra di Di Francesco.

Ed è proprio a questo che il Torino dovrà fare attenzione. L’attaccante rossoblù con le sue 11 reti (le stesse di Belotti) è uno dei giocatori più prolifici e pericolosi del campionato e di certo non è privo di motivazioni. Quelle motivazioni che Di Francesco si augura possano fare la differenza nello scontro diretto contro il Toro. E il pericolo, per i granata è più che concreto: da obiettivo di mercato, Joao Pedro potrebbe diventare una condanna.