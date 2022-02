Baselli, a un mese dal suo addio al Torino, si ritroverà contro la sua ex squadra in quello che per oltre sei anni è stato il suo stadio

Daniele Baselli dopo aver lasciato il Toro lo scorso 28 gennaio, si ritroverà di fronte i suoi ex compagni da avversario in quello che per 6 anni e mezzo è stato il suo stadio. Sicuramente quella di domenica per il centrocampista classe 1992 sarà una partita diversa da tutte le altre, infatti Baselli dovrà lasciare da parte le emozioni e i ricordi per dare una mano al Cagliari a portare a casa un risultato positivo, dando continuità all’ottima prestazione e al buon punto ottenuto contro il Napoli di Luciano Spalletti. Dall’altra parte Baselli si troverà di fronte i suoi ex compagni affamati di vittoria, anche perché i granata non vincono dallo scorso 15 gennaio quando Bremer e compagni riuscirono a conquistare i 3 punti a Marassi contro la Sampdoria. Una partita che dunque si preannuncia molto combattuta. Tra i protagonisti ci sarà proprio Baselli, che fino ad oggi dal suo arrivo in Sardegna ha collezionato 3 presenze e vorrà fare sempre meglio in questa nuova esperienza appena cominciata alla corte di un altro ex granata, Walter Mazzarri.

Baselli: la sua prima parte di stagione all’ombra della Mole

Baselli in rossoblù dovrà riscattarsi, dopo una prima stagione al Toro molto complicata. Il centrocampista nato a Manerbio non è mai rientrato a pieno nei piani di Ivan Juric e anche per questo il tecnico croato lo ha fatto scendere in campo in pochissime occasioni (6 in campionato e 1 in Coppa Italia). Non è un caso infatti che, appena si è aperta la sessione di mercato invernale, Baselli sia stato messo sul mercato, per poi accettare la proposta del Cagliari dove il giocatore ha ritrovato Mazzarri con il quale aveva già lavorato in passato al Toro. Ora il centrocampista per rilanciarsi dovrà dare un contributo al Cagliari a raggiungere il prima possibile l’obiettivo salvezza, forte dell’ottimo girone di ritorno che sta facendo la squadra sarda che sicuramente non vorrà fermarsi.