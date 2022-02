Il Comitato Difesa del Toro ha organizzato un’altra iniziativa per dimostrare il proprio affetto a Belotti

Archiviato il pareggio ottenuto nel derby della Mole, si pensa alla partita contro il Cagliari tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. In occasione della partita contro i rossoblù il Comitato Difesa Toro ha dato vita a un’iniziativa per incitare la squadra e dare un altro segnale ad Andrea Belotti, per cercare di convincerlo a rimanere in granata. Alcuni tifosi granata domenica 27 febbraio si troveranno fuori dallo stadio. Appuntamento alle ore 10/10:15 per aspettare l’arrivo del pullman del Toro. Nella locandina che sta girando sui social è richiesto a chi vorrà partecipare di portare delle bandiere o delle sciarpe per dimostrare nel migliore dei modi la vicinanza di questa frangia di tifosi alla squadra di Ivan Juric e in modo particolare al capitano dei granata che, anche contro i rossoblù, cercherà in tutti i modi di gonfiare la rete.