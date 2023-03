I due sono stati protagonisti assoluti in Coppa Italia, ma con il passare del tempo sono scivolati in fondo alle gerarchie

Nella stagione del Torino, c’è stata una vera e propria parabola discendente ed è quella della coppia formata da Brian Bayeye e Michel Adopo. I due in Coppa Italia, contro il Milan a San Siro, sono entrati in campo e hanno risolto la partita, facendo un’impresa. Djidji era stato espulso, il Toro giocava con un uomo in meno ma Adopo, su assist di Bayeye, ha assicurato il passaggio del turno. I due prima di quella partita avevano giocato pochissimo, addirittura Bayeye aveva giocato solo 7 minuti, sempre in Coppa Italia, contro il Palermo. In una notte sono diventati degli eroi, tanto da far nascere il coro: “Bayeye, Bayeye, Bayeye, Bayeye segna Adopo” che diventò virale allo stadio e sui social. Dopodichè però i due sono scomparsi, qualche occasione c’è stata, ma non hanno più trovato molto spazio.

Una parabola discendente

Dopo la magica notte, Bayeye è partito titolare per la prima volta in campionato, dove non aveva ancora giocato, contro l’Empoli al Castellani. 55 minuti non molto convincenti, prima del cambio con Singo. Da lì in poi 0 minuti giocati: in poche parole è tornato tutto come prima. Arrivato dal Catanzaro in Serie C, avrebbe avuto bisogno del passaggio in Serie B. Adopo invece ha giocato due gare da titolare in campionato, contro Fiorentina e Milan. In entrambe è stato sostituito al 69′, fornendo una buona prova. Qualche minuto anche contro Udinese (3) e Napoli (9). Ivan Juric per lui ha anche speso belle parole, dichiarando di essere fiero del percorso che ha fatto. Si tratta però di un classe 2000, come Bayeye, che avrebbe bisogno di più spazio per imporsi. Il contratto di Adopo scade il 30 giugno del 2023 e il rinnovo dipenderà dal ruolo che avrà nella squadra.