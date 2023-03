Il difensore francese è in scadenza di contratto, il futuro è un’incognita: Juric vorebbe che il giocatore rinnovasse

Mancano 11 partite alla fine del campionato, poi inizierà il calciomercato estivo. Il contratto di Koffi Djidji con il Torino è in scadenza nel giugno del 2023 e il futuro rimane incerto. In genere durante le pause per le nazionali si discute di contratti in casa Toro: Juric ha espresso il suo sì assoluto, ma le proposte di altre squadre non sono mancate e il giocatore le sta valutando. Senza il rinnovo, i granata perderebbero il giocatore a zero come successo in passato con Sirigu, N’koulou e Belotti. Il che sarebbe un vero peccato, perchè da quando le strade del numero 26 e di Ivan Juric si sono incrociate, le prestazioni del difensore sono completamente cambiate, tanto da renderlo insostituibile per il mister. Dopo un periodo buio, è diventato un ottimo difensore, ma dopo 5 stagioni potrebbe lasciare i granata.

Le parole di Juric

Ivan Juric ha sempre fatto apprezzamenti per il suo difensore. Ha sempre puntato su di lui e lo ha sempre difeso, anche dopo errori evidenti. “La mia posizione è che deve rimanere. Penso che sia un giocatore forte, che accetta spazi aperti contro qualsiasi tipo di attaccante. Non è facile trovarne uno così: ci sono difensori che certe partite le fanno bene e in altre faticano. Con certi difensori devi adattarti, con Djidji riesci a fare un calcio offensivo perché riesce a gestire spazi grandi: è un giocatore forte”. Le sue ultime dichiarazioni sul classe 1992, rilasciate in conferenza stampa, dicono tutto: per il Toro e per Juric è fondamentale. Ovviamente tanto dipenderà anche dalla volontà del giocatore.

La sua carriera

Il Toro prese Djidji in prestito dal Nantes nel 2018. Poi nel 2019 è stato riscattato per la cifra di 3 milioni di euro. Nel 2020 è stato mandato al Crotone in prestito, squadra poi retrocessa in Serie B. Nel 2021 è tornato al Torino e con Juric è diventato un titolare: nessuno se lo sarebbe mai aspettato.