Gineitis (titolare) ko contro la Serbia: panchina per Radonjic, in campo Vanja dal primo minuto e Ilic nella ripresa

Continuano gli impagni dei granata in Nazionale che, in questa pausa saranno impegnati tra amichevoli e qualificazioni. Dopo Gravillon e Buongiorno, è stato il turno di ben quattro giocatori del Torino che si sono sfidati in un tre contro uno nella sfida valid ain ottica Euro 2024. La Serbia di Milinkovic-Savic, Ilic e Radonjic è infatti scesa in campo contro la Lituania di Gineitis. Un match abbastanza a senso unico quello visto allo stadio Rajko Mitic di Belgrado.

Nazionale, solo panchina per Radonjic

In campo solo tre granata su quattro nel corso della partita. A restare fuori è Nemanjia Radonjic, in ripresa in campionato ma escluso anche da subentrante in questa occasione. Diverso è invece per Vanja, certezza del suo club di Serie A come della Nazionale serba che gli ha riservato un posto fisso e la scelta è stata ripagata. Porta invioalta per le Aquile bianche, che si sono imposte sugli avversari per 2-0 grazie alle reti di Tadic e Vlahovic.

Nazionale, Gineitis titolare a sorpresa

Anche Ilic in campo dal 72′ al posto dell’ex Toro Sasa Lukic, quando i giochi erano ormai fatti. Sul fronte lituano invece, a sorpresa Gineitis è stato inserito nell’11 titolare, rimanendo in campo fino all’80’ per lasciare spazio al compagno Daniel Romanovskij. Una prestazione discreta per il giovane granata, che potrà cercare di fare di meglio nel prossimo impegno contro la Grecia, in programma per lunedì 27 alle 18.00. Anche la Serbia torna in campo lo stesso giorno, ma alle 20.45 contro il Montenegro.