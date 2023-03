La sua stagione al Torino è stata una parabola discendente a livello di prestazioni: il futuro in granata è da decifrare

Mancano 11 partite alla fine del campionato e il Torino si trova undicesimo in classifica a 37 punti. Una stagione “normale” quella dei granata fino ad ora, con alcuni giocatori che hanno deluso le aspettative. Uno di questi è sicuramente Mergim Vojvoda, protagonista di una parabola discendente in questa stagione, a livello di prestazioni. Quella che doveva essere la stagione della conferma, non si sta rivelando tale. Da titolare fisso che doveva essere, spesso gli sono stati preferiti i vari Lazaro, Aina e Rodriguez. Il calciatore del Kosovo è arrivato nel 2020 dallo Standard Liegi per 5,20 milioni di euro. La prima stagione, sotto la guida di Giampaolo e Nicola, è stata travagliata ma ha finito in crescendo. Nella scorsa invece, ha stupito tutti: Ivan Juric lo ha spostato sulla sinistra e ha fatto benissimo durante tutto il campionato. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e il suo futuro è tutto da scrivere. In caso di mancato rinnovo, per evitare di perderlo a zero, i granata dovranno cederlo nella prossima sessione estiva di mercato. Contro il Napoli è tornato titolare, ma la sua stagione è stata comunque sottotono.

Il confronto con la passata stagione

Non c’è paragone con la scorsa stagione e sono i numeri a dirlo. Lo scorso anno 22 partite da titolare in Serie A. 7 presenze da subentrato e 7 in panchina. 0 partite saltate per squalifica e solo una per infortunio. Una vera e propria stagione da protagonista, condita da 3 assist e solamente 3 cartellini gialli. Complici i problemi fisici di Ansaldi, ha sfornato una serie di prestazioni che hanno convinto tutti. Quest’anno invece, Lazaro gli ha rubato il posto da titolare e non è riuscito a riprenderselo. L’austriaco è ancora infortunato, ma nelle ultime partite gli è stato preferito Rodriguez. La sostiutuzione a Roma dopo 30 minuti e le varie panchine non lo hanno aiutato, anche dal punto di vista mentale. Su 27 partite di campionato, è partito titolare 12 volte. In 9 occasioni è subentrato a gara in corso. Infine 3 partite in panchina e 3 saltate per infortunio. Sono comunque arrivati 4 assist, ma sono state le prestazioni, la continuità e l’atteggiamento che hanno lasciato a desiderare.