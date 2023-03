A quasi tre mesi di distanza dal brutto infortunio subito contro la Salernitana Lazaro tornerà ad allenarsi in gruppo

Era l’8 gennaio 2023 quando, nella sfida pareggiata contro la Salernitana, Valentino Lazaro è stato costretto ad uscire dal campo al minuto 71 a causa di un brutto infortunio. Gli esami dei giorni seguenti hanno evidenziato una lesione collaterale mediale del ginocchio destro, a cui ha seguito un infortunio piuttosto lungo. Tre mesi fuori, ma adesso l’austriaco si appresta a rientrare. Dopo aver svolto un percorso personalizzato di recupero, il giocatore in prestito dall’Inter sembra poter tornare ad allenarsi al Filadelfia. Il laterale inizierà molto probabilmente con delle sessioni personalizzate, ma in seguito alla sfida contro il Sassuolo anche lui potrebbe aggregarsi al gruppo. Una nota positiva, dunque, per Juric in vista della volata finale di questa stagione.