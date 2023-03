Granata in Nazionale / Aina assente per la Nigeria e solo panchina per Samuele Ricci, con gli azzurrini, vincenti contro la Serbia

Tanti i granata impegnati con le rispettive Nazionali in questa pausa. Ieri sono infatti scesi in campo, oltre ai serbi e Gineitis, diversi membri del Toro. Primi fra tutti Aina con la sua Nigeria e Singo con la Costa d’Avorio, ispettivamente contro Guinea e Comore. L’ex Chelsea, escluso nel match valido per le qualificazioni di Coppa d’Africa, ha raccolto una sconfitta a differenza del compagno, che ha vinto 3-1, giocando tutto il secondo tempo.

Ricci, solo panchina con l’Under 21

È rimasto a guardare anche Samuele Ricci, centrocampista granata chiamato dalla Nazionale U-21, che ieri ha sfidato la Serbia Under 21 in amichevole e ha raccolto una vittoria per 2-0 grazie alla doppietta di Mulattieri. Un po’ di amaro in bocca per il giovane, tornato a disposizione in campionato, ma che potrà rifarsi nel prossimo impegno contro l’Ucraina, in programma lunedì alle ore 20.00.

Linetty, sconfitta che pesa per la Polonia

In campo anche Karol Linetty per le qualificazioni a Euro 2024. La sua Polonia non ha però retto il confronto con la Repubblica Ceca, che ha vinto per 3-1. A rete solo Szymanski tra i biancorossi, subentrato proprio al posto del centrocampista del Torino, che non ha risolto granchè nella sua zona di campo. Lunedì lo attende l’Albania alle 21.00 per la sfida del riscatto.