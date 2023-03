Granata in Nazionale / Gli impegni di questa sera: la Svizzera sfida la Bielorussia. La Croazia in campo contro il Galles

Gli impegni dei granata in Nazionale proseguono anche nel weekend. Questa sera, sabato 25 marzo, scendono in campo due dei 14 giocatori del Torino chiamati a rappresentare il proprio Paese. È infatti il turno dei mancanti Rodriguez e Vlasic, entrambi veterani delle proprie Nazionali e impegnati nei match di qualificazione a Euro 2024. C’è molto in ballo per quelle che contano come le prime sfide del girone.

Nazionale, prima Rodriguez poi Vlasic in campo

Ad aprire le danze, lo svizzero che alle 18.00 affronterà la Bielorussa fuori casa. Tra i preferiti del ct Murat Yakin, difficilmente sarà escluso dai titolari. Lo seguirà poi Vlasic, che giocerà invece tra le mura amiche nel match contro il Galles. Si prospetta una partita combattuta tra le due formazioni e il trequartista del Toro, rientrato da poco a disposizione, potrà sfruttare l’occasione per tornare in auge definitivamente.