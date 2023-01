L’esterno del Torino, Valentino Lazaro, fuori al 27′ del secondo tempo: dalle prime immagini sembra una botta al ginocchio, condizioni da verificare

Si è fermato intorno al 24′ del secondo tempo di Salernitana-Torino, dopo uno scontro di gioco, Valentino Lazaro: lo stand medico, intervenuto per accertarsi delle sue condizioni, aveva dato alla panchina l’ok per farlo proseguire. Ma due minuti dopo l’esterno ha chiesto il cambio. Poco prima era rientrato in campo Singo, tornato dall’infortunio: la situazione di emergenza sulle fasce resta quindi alta.