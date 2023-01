Se i granata decideranno di cercare una punta sul mercato, quello di Shomurodov può essere un nome caldo per l’attacco granata

Poteva partire meglio il 2023 del Toro. Infatti contro Verona e Salernitana (avversari alla portata e dominati) non sono arrivati i tre punti, ma solo due pareggi per 1-1. Oltre al problema dei gol presi sulle poche occasioni concesse, c’è anche quello della finalizzazione, con i granata che non riescono mai a concretizzare quanto creato. Una marea di gol sbagliati, frutto della poca freddezza sotto porta. Ecco perchè il Torino ha bisogno di una punta, senza nulla togliere a Sanabria che a Salerno si è anche sbloccato. Pellegri però si è appena infortunato di nuovo, Vlasic come falso nove non sempre porta ai risultati sperati, e ci sarebbe quindi bisogno di un’altra punta per completare la rosa. La sessione di calciomercato si è appena aperta, e un’occasione potrebbe essere quella di Eldor Shomurodov in uscita dalla Roma.

Il profilo e l’interesse

Calciatore uzbeko classe 1995, è arrivato in Italia nel 2020 al Genoa. Poi è passato alla Roma per 18 milioni di euro, ma non è mai esploso in giallorosso. Mentre in Liguria aveva fatto ottime cose, alla corte di Mourinho non ha mai trovato spazio. Quest’anno per lui 8 presenze in stagione con un gol fatto, e attualmente è in uscita dalla Roma. Inoltre i giallorossi hanno preso Solbakken, e questo conferma ancora di più che il numero 14 non rientra nei piani. Un’occasione perfetta per il Torino, che è interessato al giocatore. L’attaccante potrebbe essere la soluzione ideale per il reparto granata: infatti si tratta di un piede destro molto abile sotto porta, che in carriera quando ha avuto spazio è sempre andato a segno. Inoltre, è in cerca di rilancio in Serie A, e il Toro farebbe al caso suo.