Con Ola Aina e Lazaro fermi ai box, nel match di Coppa Italia contro il Milan Singo tornerà ad essere schierato tra i titolari

Archiviati i deludenti pareggi ottenuti contro l’Hellas Verona e la Salernitana, il Toro ora è focalizzato solamente sulla sfida contro il Milan in Coppa Italia. Una partita che Rodriguez e compagni non vorranno assolutamente sbagliare, per regalarsi una grande soddisfazione. Anche perché i granata sanno come si fa a battere la squadra di Stefano Pioli, essendo riusciti a batterla in campionato lo scorso 30 ottobre. Tra i granata che in quella partita scesero in campo ce n’è uno in particolare che nel match di Coppa Italia a San Siro, a meno di clamorosi colpi di scena, giocherà dal primo minuto e sarà chiamato a fare la differenza. Ovviamente si tratta di Wilfred Singo. L’esterno classe 2000 dovrà assolutamente farsi trovare pronto, dato che per quanto riguarda le corsie esterne i granata non avranno tante alternative visto che Ola Aina e Valentino Lazaro sono fermi in infermeria. A causa di questi due infortuni, nel match contro i rossoneri Ivan Juric dovrebbe schierare Singo sulla fascia destra e Mergim Vojvoda su quella di sinistra. Per il numero 17 granata sarà una grande occasione per rialzare la testa dopo un periodo non particolarmente positivo a causa di diversi motivi.

Contro il Milan Singo deve tornare a fare il vero Singo

Il giocatore ivoriano nella prima parte della stagione non è mai riuscito a incidere in maniera decisiva. Poi lo scorso 5 dicembre si è infortunato e praticamente è stato fuori per un mese. Adesso, come hanno testimoniato i minuti raccolti nel secondo tempo del match contro la Salernitana, il numero 17 del Toro è tornato a disposizione ma sarà ancora più importante quando Singo tornerà a fare il vero Singo. Nella sfida contro il Milan il difensore, nato il giorno di Natale, non potrà commettere errori se vorrà tornare a far parlare di sé. Se la squadra di Juric vorrà passare il turno in Coppa Italia ci sarà bisogno anche dell’aiuto dell’esterno classe 2000 e il primo a sapere questo è proprio Singo. In più c’è da dire che per il Toro rimediare la prima vittoria del 2023 in Coppa Italia a San Siro contro il Milan avrebbe sicuramente un gusto molto particolare.