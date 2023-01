L’esterno classe 2000 è appena rientrato, e con le fasce in emergenza, il suo ritorno arriva proprio al momento giusto

Partenza con il freno a mano tirato per il Torino, che ha centrato due pareggi nelle prime due gare del 2023. Contro Verona e Salernitana è finita 1-1, con tante occasioni da gol sprercate. Ora c’è anche la Coppa Italia, e la situazione sulle fasce si ristabilizza con il rientro di Wilfried Singo. Aina è ancora infortunato, e ora anche Lazaro preoccupa, in quanto uscito nel secondo tempo all’Arechi, con Ivan Juric che si è dimostrato in apprensione per le sue condizioni. Verrano adesso svolti gli esami, ma si teme per i legamenti dell’austriaco. Anche se lo stop dovesse essere breve, al momento gli unici esterni disponibili sarebbero Vojvoda, Bayeye e Singo. Anche Rodriguez però, come fatto a Salerno, potrebbe fare l’esterno a sinistra. Non è di certo il suo ruolo, e soprattutto in granata non ha mai brillato in quella posizione, ma si tratta di una situazione di emergenza.

Il ritorno di Singo

Singo si era infortunato il 5 dicembre, e il suo infortunio lo ha tenuto fuori per un mese praticamente. Nonostante fosse out, è partito lo stesso per il ritiro in Spagna a San Pedro del Pinatar, e ora contro la Salernitana è entrato nel secondo tempo, confermando il suo pieno recupero. Le scelte sulle fasce sono contate, e il suo ritorno è importantissimo: sulla destra dovrà fare gli straordinari probabilemnte. Lazaro si era adattato bene anche a destra, ma ora si teme per il suo infortunio. Vojvoda dall’altra parte sta deludendo, ma al momento le scelte non possono essere altre, e il rientro di Singo non può che fare felice il tecnico croato.