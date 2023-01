L’esterno kosovaro ha deluso in queste prime due partite del nuovo anno, confermando il fatto che per lui si tratta di un’annata storta

Un altro pareggio per il Torino, che a Salerno impatta su un Ochoa in forma brillante, ed è il secondo 1-1 in due partite nel nuovo anno. Come contro il Verona, tantissime le occasioni create e i tiri in porta, ma con una sola rete messa a segno. Un problema non solo di realizzazione in attacco, ma anche in difesa, visto che le poche occasioni lasciate agli avversari sono quasi sempre gol. Contro la Salernitana, sul gol del pareggio di Vilenha, l’errore di Mergim Vojvoda è gigantesco. L’esterno con il 27 sulle spalle, ha svirgolato un pallone pericoloso, regalandolo a Vilenha e compagni in piena ripartenza. Dopodichè, ha anche sbagliato a prendere posizione, senza ostacolare il tiro da fuori. Un errore molto grave, che anche Juric ha evidenziato nel post partita, incredulo sia di aver concluso il primo tempo solo sull’1-0 e sia dell’ingenuità del suo esterno.

Un’annata storta

Non è la prima volta in stagione che il classe 1997 deluda le aspettative. Per esempio nell’ultima del 2022 contro la Roma, prima dei mondiali in Qatar, era stato sostituito dopo soli 30 minuti di gioco, con il tecnico che aveva dichiarato si trattasse di scelta tecnica. Nell’amichevole contro il Monza, con il gol trovato sembrava essere tornato quello di prima, ma così non è stato. Contro Verona e Salernitana poche accelerazioni, poche idee e poca lucidità, soprattutto nel gol regalato ai campani. Con Aina infortunato e Singo non ancora pronto per partire dall’inizio, avrebbe potuto sfruttare meglio le sue occasioni. Ora anche le condizioni di Lazaro sono da monitorare, ma molto probabilmente a organico completo sarebbe finito in fondo alle gerarchie. Problema che potrebbe essere di testa, di concentrazione, ma fatto sta che non è più il Vojvoda dello scorso anno.