Ecco dove vedere Salernitana-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma domani, 8 gennaio, alle ore 12:30

Nemmeno il tempo di pensare alla ripresa, che si torna subito in campo. Dopo il pareggio contro il Verona, trasferta difficile per il Toro di Juric contro la Salernitana. La sfida tra i granata e i campani, che si disputerà allo Stadio Arechi di Salerno, sarà trasmessa su Sky e su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. L’app è disponibile su smart TV e console di gioco. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.