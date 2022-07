In questi primi giorni di ritiro a Bad Leonfelden, Ivan Juric ha spesso provato Brian Bayeye in coppia con Wilfried Singo

Quando è arrivato sembrava dovesse essere l’alternativa a Wilfried Singo sulla fascia destra, Brian Bayeye nei primi giorni di ritiro a Bad Leonfelden si sta invece ritagliando uno spazio sulla fascia opposta, quella sinistra. Il Torino non ha al momento in rosa nessun terzino sinistro puro, tutti i giocatori di fascia prediligono usare il piede destro a quello sinistro è così che Juric è costretto a trovare soluzioni alternative: la prima, già sperimentata con successo nello scorso campionato, è quella di spostare a sinistra Mergim Vojvoda, la seconda si pensava fosse un trasloco perenne di Ola Aina sulla fascia mancina, invece, un po’ sorpresa, anche Bayeye in allenamento è stato testato sulla corsia opposta a quella in cui ha sempre giocato.

Torino, i primi allenamenti di Bayeye

Il terzino francese ha comunque avuto modo di mettersi in mostra anche sulla corsia di destra ma dopo le prime sessioni di allenamento in Austria da segnalare è che, sia nelle esercitazioni tattiche che nelle partitelle, Bayeye spesso ha lavorato proprio in coppia con Singo alternatosi alla coppia composta Aina e Vojvoda (con il primo a destra e il secondo a sinistra). L’idea di poter schierare Bayeye a sinistra probabilmente ce l’ha da tempo, considerando che l’allenatore conosceva bene il difensore e ha avallato lui stesso l’acquisto dal Catanzaro: non ci sarà quindi da stupirsi se anche quando si inizierà a fare sul serio, con la stagione prenderà il via con le prime partite ufficiali, Bayeye riuscirà a ritagliarsi parecchio spazio, sia su una fascia che sull’altra.