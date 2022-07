Sono state presentate le maglie del Torino della nuova stagione: saranno indossate la prima volta contro l’Eintrach Francoforte in amichevole

I calciatori del Torino la indosseranno domani, in occasione della prima uscita stagionale, l’amichevole contro l’Enitrach Francoforte. La maglia è stata svelata dai canali ufficiali: il club ha ufficializzato quelle che saranno le divise – firmate Joma – che accompagneranno la squadra per tutta la stagione. La prima maglia è completamente granata (compreso il colletto) e ha uno toro rampante in evidenza sul davanti. Ecco il video di presentazione:

Ecco le foto della prima maglia del Torino 2022/2023 indossata dai giocatori: