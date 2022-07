Ecco dove vedere Torino-Eintracht Francoforte in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma venerdì 15 luglio alle ore 14.30

Il Torino di Ivan Juric riceve l’Eintracht Francoforte, vincitore dell’ultima Europa League, per la prima amichevole del ritiro austriaco. La gara sarà disputata a Bad Wimsbach e – come riporta il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club granata – sarà trasmessa sulla piattaforma streaming su DAZN con telecronaca di Federico Zanon. Calcio d’inizio previsto alle ore 14.30. E dove vedere Torino-Eintracht Francoforte in streaming gratis? La partita può essere seguita in diretta anche sul sito ufficiale della formazione tedesca https://tv.eintracht.de ma con telecronaca in tedesco.