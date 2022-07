Il paraguaiano passa dal 19 al numero che per sette anni è appartenuto al Gallo. Lukic tiene il 10, così come Zima il 6

Nuove maglie e un cambio di numero significativo per quanto riguarda Antonio Sanabria. Quest’oggi per il Torino è stata la giornata di presentazione delle casacche della stagione 2022-2023. Oltre ai video di presentazione in collaborazione con lo sponsor tecnico Joma, sul profilo Instragram del club granata, sono comparse le immancabili fotografie figuranti alcuni interpreti della rosa con addosso le nuove maglie da casa e da trasferta. In entrambe presenti Buongiorno, Lukic e Singo sui seggiolini del Filadelfia, oltre al già citato attaccante paraguaiano, che nello shooting incentrato sulla maglia da trasferta, prima rivolge sguardo e corpo verso l’obiettivo con le mani ad altezza fianchi, poi viene immortalato girato di schiena. Sulle sue spalle il numero che fino a qualche settimana fa è appartenuto ad Andrea Belotti. L’ex Betis passerà così dal 19 indossato per un anno e mezzo, al 9.

Lukic e Zima non cambiano: il serbo tiene il 10

I quattro si sono prestati anche alla presentazione della prima maglia, da cui al contrario è emersa una conferma rispetto alla stagione scorsa. Sasa Lukic girato verso la tribuna principale del Fila, ha mostrato all’obiettivo il numero 10. Sarà ancora il serbo a indossarlo, così come David Zima porterà sulle spalle il 6. Il ceco si è espresso così in un’intervista “Confermo il numero 6, è il primo numero che mi hanno dato e ora lo voglio per sempre”. Domani, in occasione dell’amichevole con l’Eintracht, ci sarà modo di venire a conoscenza dei numeri scelti dagli altri interpreti della rosa granata per la prossima stagione.