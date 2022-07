Il Toro nella mattinata che precede l’amichevole contro l’Eintracht Francoforte ha svolto solamente lavoro in piscina

Prosegue il ritiro in Austria del Toro, mentre la dirigenza granata continua senza sosta a lavorare sul fronte del calciomercato alla ricerca di rinforzi da poter regalare a Ivan Juric. Nel frattempo i granata questa mattina a Bad Leonfelden hanno svolto solamente una seduta di lavoro in piscina. Dunque niente campo per Izzo e compagni, ma solamente lavoro in acqua. Poi nel pomeriggio i granata torneranno in campo perché è prevista una sessione tattica in vista dell’amichevole in programma domani, venerdì 15 luglio, contro l’Eintracht Francoforte. Sarà la prima amichevole stagionale per il Toro, con i granata che non vorranno fare sicuramente brutta figura. Intanto, dopo la presentazione della prima maglia per la stagione 2022/2023, nel pomeriggio verrà svelata anche la seconda maglia.