Urbano Cairo ha smentito le voci di una possibile cessione di RCS e La7 allontanando eventuali acquirenti interessanti

Secondo quanto raccolto da Milano Finanza, sul tavolo del presidente del Torino, Urbano Cairo, sarebbero arrivate delle offerte per l’acquisto sia di Rcs Mediagroup sia di La7. Ma l’imprenditore ha sempre manifestato la sua intenzione di non cedere le due società che da diversi anni vedono a capo l’imprenditore alessandrino, che è riuscito a risanare entrambe le aziende. Urbano Cairo a Milano in occasione della presentazione dei palinsesti di La7 per la nuova stagione, oltre ad aver parlato degli ottimi risultati che stanno ottenendo sia Rcs che La7, date le voci di possibili imprenditori interessati all’acquisto delle due aziende avrebbe dichiarato: “Da parte mia non c’è alcun interesse a vendere”. Urbano Cairo dunque, ancora una volta, ha chiuso ogni possibilità di vendere una delle sue aziende, così come ha sempre fatto anche con il Torino. Nell’aprile scorso inoltre, a margine della presentazione della partnership tra il Giro d’Italia e Enit, aveva dichiarato di non essere intenzionato di aprire neanche all’eventuale arrivo di uno o più soci.