Le ultime dal ritiro del Torino di Bad Leonfelden: tre infortuni per Juric. Dopo Lukic, si fermano altri tre giocatori granata

Non è stato l’avvio migliore, per il Torino. In tre giorni, infatti, non sono mancati gli infortuni nel ritiro di Bad Leonfelden. Dopo Lukic, che ancora oggi ha lavorato a parte dopo la botta subita ieri, altri tre calciatori granata si sono fermati per infortunio. Il giovane Dellavalle ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio, Seck è uscito anzitempo perun affaticamento muscolare alla coscia destra, mentre Verdi soffre di un affaticamento muscolare all’adduttore. Pellegri, invece, ha lavorato con il gruppo la mattina, ma nel pomeriggio ha svolto esclusivamente un allenamento personalizzato.