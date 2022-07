David Zima parla dal ritiro in Austria del Torino: “Se mi sento un leader? Devo volare basso e lavorare sul fisico”

David Zima ha parlato ai microfoni di Torino Channel dal ritiro di Bad Leonfelden, dove il Toro sta svolgendo la preparazione estiva. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto tanto duro allenamento, ma ora sto bene. Mi piace il clima di qui perché non fa tanto caldo, come in Italia in questi giorni. A Torino faceva tanto caldo e dovevamo fare allenamento di sera. La mia migliore caratteristica? Sono veloce, ma sono anche migliorato nella tecnica e nel giocare con la testa. Devo lavorare in palestra, sul fisico, ma devo anche sempre lavorare con la tecnica. Sono più pronto ad affrontare il campionato adesso, anche se devo ancora migliorare con l’Italiano. Voglio giocare e giocare contro i grandi giocatori della Serie A”. Sullo spogliatoio: “Se mi sento un leader? Sono qua solo per il secondo anno, devo volare basso”.