Cairo, sempre a margine della presentazione dei palinsesti di La7 ha aggiunto: “E’ un mercato complicato ma vogliamo accontentare i tifosi”

Oltre che di Bremer e di Belotti, a margine della presentazione dei nuovi palinsesti di La7, il presidente del Torino ha parlato del mercato in corso: “Abbiamo tutte le intenzioni di accontentare Juric e i tifosi del Toro, stiamo lavorando. Però questo è un mercato complicato, siamo reduci da una pandemia che ha impattato pesantemente i bilanci delle squadre. Per un anno e mezzo sono mancati gli spettatori negli stadi. Il trading del mercato è molto ridotto, rende tutto più complicato. Abbiamo già fatto degli investimenti. Pellegri, per esempio, non me lo hanno mica regalato. L’ho pagato 4,5 milioni di euro. Vorrei sottolineare che comunque noi abbiamo già investito 7 milioni senza avere incassato”.