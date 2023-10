Brian Bayeye è andato in prestito all’Ascoli: l’esterno di proprietà del Toro sta convincendo e ha anche conquistato la Nazionale

Brian Bayeye, esterno classe 2000, è un giocatore di proprietà del Torino. Arrivato dal Catanzaro in Serie C nell’estate del 2022, non ha avuto molto spazio con Juric la scorsa stagione. Tutti però lo ricordano per l’assist ad Adopo, nell’impresa della notte di San Siro in Coppa Italia. Così nel corso di questa estate, dopo il ritiro di Pinzolo, è stato mandato in prestito all’Ascoli in Serie B. Il campionato cadetto era lo step mancante, per farlo diventare un giocatore di Serie A. Bayeye ha preso il numero 40 e sta convincendo: su 9 partite ha collezionato 6 presenze e 1 cartellino giallo. Sempre più titolare, sta giocando bene, nella posizione di terzino destro nel 4-3-3 di Roberto Breda. Oltre alla corsa, garantisce anche copertura e fisicità. Ora ha anche conquistato un importante obiettivo.

La convocazione in Nazionale

Grazie al prestito, Bayeye si è fatto notare ed è stato convocato dalla Nazionale della Repubblica Democratica del Congo. Il giocatore è nato il 30 giugno del 2000 a Parigi, ma ha scelto di giocare per il Congo. Saranno due gli impegni per lui in questa pausa Nazionali di ottobre. Prima partita contro la Nuova Zelanda, venerdì 13 ottobre alle ore 18:00. Seconda partita contro l’Angola, martedì 17 ottobre (orario da definire). Il commissario tecnico Sebastien Desabre lo ha convocato ed è pronto a farlo esordire.