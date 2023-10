Duvan Zapata nel derby della Mole non ha inciso: da quando è arrivato in granata un solo gol per lui, che è poco servito

Quelli del Torino, in attacco, sono problemi seri. 0 gol nelle ultime 3 partite e un altro derby perso nella solita maniera. Da quando è arrivato in granata, Duvan Zapata ha segnato solo un gol, quello contro la Roma di testa. Nemmeno lui, che in carriera ha battuto 5 volte e ha fatto 8 gol alla Juve, è riuscito a svoltare la situazione nella stracittadina. Il numero 91 granata ci prova e si muove bene, ma è poco servito dai compagni. La sua responsabilità è importante all’interno del gruppo, in quanto per esperienza è uno dei leader, ma sembra che la squadra debba ancora capire il suo modo di giocare. I trequartisti, Vlasic su tutti, sono poco ispirati e così si fa sempre più dura. Adesso c’è la pausa per le Nazionali e c’è tutto il tempo per imparare i meccanismi e migliorare negli ultimi sedici metri.

La tenuta fisica c’è

La cosa che non sta certamente mancando alla punta colombiana, è la tenuta fisica. Quando è arrivato al Toro ha portato tanto entusiasmo, ma era da tempo che con l’Atalanta di Gasperini non giocava una partita intera. Juric invece lo ha messo alla prova in questo mese, ottenendo risposte positive. Sanabria ha avuto meno spazio, con Zapata che ha giocato 90 minuti contro Roma, Verona e Juventus. Contro la Salernitana è uscito al minuto numero 88, mentre contro Genoa e Lazio ai minuti 64 e 60. In ogni caso, da quando è al Toro, è sempre partito titolare.