Altri due gol presi su palla inattiva nel derby contro la Juventus dal Torino: comprendendo quelli del passato, fanno 7 su 9

Non è una domenica mattina come le altre per i tifosi del Torino. Un’altra sconfitta nel derby arrivata nella giornata di ieri, in una sfida che, per una volta, sembrava poter regalare un risultato positivo. E invece, dopo un primo tempo giocato quasi alla pari, la Juventus è riuscita a chiudere i discorsi nella ripresa, grazie a due gol nati da errori individuali di valutazione ed entrambi segnati da calcio d’angolo. E tornando indietro nel tempo alle stracittadine giocate con Juric in panchina, il dato sui corner fa davvero paura. 7 gol dei 9 subiti con il tecnico croato, infatti, sono arrivati da palla inattiva.

Da De Ligt a Milik, troppi gol simili

Da quando Juric si è seduto sulla panchina del Torino 5 sono stati i derby giocati. Il resoconto fin qui è di 4 sconfitte e un pareggio, ma c’è ben altro di più rilevante a cui far riferimento. In particolare infatti, come già citato, nelle sfide fin qui andate in programma su 9 gol totali il Torino ne ha subiti addirittura 7 su calcio d’angolo. Un dato che fa riflettere e non poco, considerando come nonostante lo studio degli avversari questo sia un problema che continua a manifestarsi con continuità. Il primo di questa lunga lista risale alla sfida della stagione 21/22 pareggiata per 1-1, con De Ligt che, su un errore di valutazione di Milinkovic-Savic, schiacciò di testa il pallone. Altro gol, nella stagione seguente, è quello di Vlahovic, riuscito a far entrare la palla in rete dopo una deviazione di Danilo su corner.

Il dato degli ultimi due derby

È però negli ultimi due derby che il dato è iniziato a salire vertiginosamente. Nel penultimo, giocato lo scorso 28 febbraio e perso per 4-2, addirittura tre sono stati i gol nati da calcio piazzato per i bianconeri. Prima Danilo, poi l’ex Bremer e infine Rabiot. Ultimo, in ordine cronologico, è invece il match di ieri. Una prima rete nata da un’uscita sballata di Milinkovic-Savic e un controllo sbagliato di Tameze, con la palla finita su Gatti. La seconda, invece, determinata ancora una volta da un errore di valutazione del portiere serbo. In vista del derby di ritorno, dunque, sarà importante allenarsi sotto questo punto di vista.