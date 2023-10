Dov’è finito il vero Vlasic? Il Toro per lui in estate, dopo una lunga trattativa, ha speso 13 milioni di euro ma il giocatore non ingrana

Passano gli anni, ma la musica è sempre la stessa in casa Toro. Un altro derby perso, il numero 23 su 29, da quando c’è Cairo alla presidenza del Torino. Questo ciclo fa fatica ad interrompersi, anche a causa di alcuni giocatori del Torino, che non stanno soddisfando le aspettative. Uno di questi è senza dubbio Nikola Vlasic, trequartista del Torino. Nella scorsa stagione Ivan Juric non poteva fare a meno di lui, così i granata in estate hanno speso 13 milioni di euro per lui, dopo una lunga trattativa con il West Ham. Dov’è finito il vero Vlasic, quello per cui il Toro ha speso una cifra importante? Senza invenzioni da parte sua, senza passaggi decisivi e senza guizzi in attacco, si fa veramente dura. La punta va servita, altrimenti non si segna: nelle ultime 3 partite il Toro ha fatto 0 gol. Adesso c’è la pausa dedicata alle Nazionali: il numero 16 granata deve ritrovarsi al più presto.

Le parole di Juric

Juric su di lui aveva detto: “La mia sensazione è che si lavora tanto sulle posizioni in campo, sulle situazioni dove vorrei facesse meglio. Per noi è importantissimo lui, vogliamo che torni in forma il prima possibile”. Già nella scorsa stagione, dopo il Mondiale in Qatar, aveva perso brillantezza. Le qualità ci sono ma il Toro ne ha bisogno subito, essendo lui un punto fisso sulla trequarti. Sanabria non è al top, Zapata gioca bene ma ha fatto un solo gol ed è poco servito, Radonjic è discontinuo, Seck non incide e Karamoh è sparito dai radar: in attacco ci sono dei problemi evidenti.