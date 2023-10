Reduce da un periodo non grandioso, Juric può sfruttare la sosta per pensare a qualche novità per il Torino

Guardare in avanti, ma non troppo. È vero che ormai il derby perso contro la Juventus rappresenta il passato, ma è importante per Juric e il suo staff concentrarsi a lungo sulla revisione della partita per capire cosa è andato storto. I temi sono tanti: dagli errori individuali in difesa a un attacco troppo sterile, passando per un centrocampo sempre più assente nelle ultime partite. L’allenatore croato dovrà lavorare molto durante la sosta per cercare di riprendere una squadra che, dalla sconfitta contro la Lazio in poi, è sembrata ampiamente spaesata in campo e fuori. Con la rosa quasi al completo, essendo stati convocati solamente in 7 dalle nazionali, il tecnico può pensare a nuove soluzioni di gioco che diano entusiasmo ai giocatori e li facciano rendere al meglio delle loro potenzialità.

L’attacco a due

In primis, Juric sicuramente vorrà lavorare su un concetto che già diverse volte ha proposto in questo inizio di stagione, vale a dire la presenza di due punte contemporaneamente. L’allenatore aveva chiaramente detto che non si sarebbe mai visto il Torino giocare in questo modo, ma si è poi ricreduto subito dopo. Le sfide di campionato ravvicinate, con l’infrasettimanale in mezzo, non gli hanno inoltre permesso di testare al meglio l’affiatamento tra Zapata e Sanabria, che schierati insieme contro la Lazio sono sembrati piuttosto persi all’interno del terreno di gioco. Vero è che il paraguaiano sarà assente in queste settimane a causa della convocazione con la propria nazionale, ma Juric può intanto testare Pellegri al fianco dell’ex Atalanta, dando fiducia anche all’attaccante italiano.

Un centrocampo più rinforzato

Altra nota negativa dell’ultimo periodo, come detto, è stata rappresentata anche dal passo indietro fatto dai due centrocampisti. Ilic e Ricci, infatti, mai come in questo momento sembrano indietro di condizione e in difficoltà a giocare la palla. Considerato anche l’adattamento di Tameze a difensore centrale nelle ultime due gare, Juric non ha potuto che confermare loro due da titolari, nonostante il rendimento più che insufficiente. La mediana, dunque, inizia a essere un problema. Spesso i due centrocampisti si trovano in inferiorità numerica contro squadre che giocano a tre in mezzo, e questo rappresenta un handicap per i granata. Per questo motivo, l’allenatore potrebbe decidere di proporre un uomo in più in mezzo al campo, affiancando alla qualità di Ilic e Ricci anche la dote difensiva dello stesso Tameze. Meno qualità in avanti e più presenza dietro, con gli stessi centrocampisti che possono servire gli eventuali due attaccanti. Opzione non ancora confermata, ma che sicuramente circolerà nella testa del tecnico.