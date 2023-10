Il serbo classe 1997 da tre mesi si allena con un nuovo preparatore dei portieri, Massimo Cataldi, ma anche al derby ha commesso gravi errori

È già passato qualche giorno dalla sconfitta del Toro nel derby della Mole ma la rabbia e la delusione sono ancora presenti. In casa granata c’è ancora molto amaro in bocca. Adesso la squadra di Ivan Juric dovrà sfruttare la pausa per le nazionali per archiviare la partita contro la Juve, ricaricare le pile e prepararsi al meglio per il match dove i granata ospiteranno l’Inter. Dopo la sconfitta rimediata nel derby, sia Juric che i suoi giocatori sono stati messi in discussione. In modo particolare è stato criticato Vanja Milinkovic- Savic. Il numero 32 del Toro ha grandi e gravi colpe sui gol segnati dai bianconeri, con il portiere serbo che è stato protagonista di due uscite a vuoto. Due sbagli che ovviamente hanno scatenato anche la rabbia dei tifosi granata sui social e ci sono tanti supporters granata che continuano a chiedere di far giocare Luca Gemello al posto di Milinkovic-Savic. Ma si sa, Juric non ha mai messo in discussione il portiere ex Standard Liegi che anche in passato ha commesso degli errori di un certo rilievo. Il tecnico croato, nonostante questo, lo ha sempre difeso insieme alla società granata. E neanche dopo gli errori del derby sembra che l’allenatore granata sia intenzionato a cambiare linea.

Torino, bisogna risolvere il problema portiere: serve una svolta

Il portiere classe 1997 è tra gli 8 granata che sono stati convocati dalle rispettive nazionali e Juric spera che Milinkovic-Savic, nei giorni che trascorrerà con la sua Serbia, possa ritrovare un po’ di fiducia e tranquillità dopo il derby perso. Però è doveroso dire che il numero 32 granata mostra sempre le stesse lacune. Questo nonostante che il Toro durante l’estate abbia cambiato il preparatore dei portieri. Paolo Di Sarno infatti dopo un sacco di anni a tinte granata, aveva iniziato la sua avventura al Toro nel 2007 entrando a far parte dell’organico delle giovanili, ha lasciato il posto a Massimo Cataldi, “uomo di fiducia” di Juric che aveva lavorato con il tecnico croato ai tempi dell’Hellas Verona. Nonostante questo cambio, la sostanza è sempre la stessa e dopo gli errori commessi nell’ennesimo derby perso, c’è assolutamente bisogno di una svolta sotto questo punto di vista.