Ancora una prestazione da rimandati per Bellanova e Lazaro nel derby contro la Juventus: gli esterni devono ingranare le marce

Una prestazione complessivamente non positiva, quella del Torino nel derby. I granata hanno provato a giocare alla pari per i primi 45 minuti, ma due disattenzioni su situazioni di palla inattiva hanno regalato il doppio vantaggio ai bianconeri. I ragazzi di Juric, poi, hanno provato in qualche modo a impensierire la retroguardia di Allegri, ma un Bremer in giornata di grazia e un Danilo e un Gatti molto attenti hanno bloccato tutti i palloni presenti nella trequarti. Tante azioni, poi, sono passate dai piedi dei due esterni titolari che, però, si sono dimostrati molto imprecisi in entrambe le fasi.

Bellanova e Lazaro, serve fare di più

Tante volte i due esterni, in questo inizio di stagione, sono stati accusati a causa del loro rendimento non all’altezza delle squadre di Juric. Storicamente, infatti, il tecnico croato è riuscito spesso a valorizzare le proprie fasce, da Faraoni a Dimarco, passando anche per Pedro Pereira. Da sempre, infatti, il sistema a 5 centrocampisti ha permesso ai suoi giocatori – soprattutto quelli fisici e di corsa – di rendere al massimo. Questo, però, non è ancora avvenuto a Bellanova e, soprattutto, a Lazaro, che con lui lavora ormai da due stagioni. Entrambi gli esterni sono partiti titolari nel derby contro la Juventus, non rendendo però al meglio. L’austriaco si è fatto vedere dalle parti di Szczesny con una conclusione nel primo tempo, andando poi in difficoltà dal punto di vista difensivo. L’ex Cagliari e Inter, invece, non solo ha subito le avanzate di Kostic prima e di Cambiaso dopo, ma è anche arrivato più volte al cross sbagliando misura. Durante la sosta, allora, Juric potrà lavorare anche su questo aspetto, in attesa che pure Vojvoda rientri a pieno regime. D’altronde, in questo momento è lui il primo nelle gerarchie.