Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato dopo il derby perso contro la Juventus, esprimendo la propria delusione

Sono arrivate le parole di Urbano Cairo, che era rimasto in silenzio dopo la sconfitta del Torino nel derby contro la Juventus. Il presidente si è espresso, manifestando il proprio dispiacere e dichiarando: “La partita non ci è piaciuta, si è visto poco da entrambe le parti. È stato brutto perdere così, non ha fatto piacere. C’è fiducia totale in Juric. Non è che il Toro negli ultimi 30 anni ha vinto tantissimi derby, le vittorie sono più precedenti. Dobbiamo fare meglio. Questa era una gara totalmente alla portata, c’è stato un primo tempo di studio, senza grandi occasioni. Si poteva fare qualcosa di più. Sono stato molto deluso e molto molto dispiaciuto”.