Allegri manda in campo Milik che sigla il 2-0 e chiude il match: per il Torino di Juric cambi tardivi e poco incisivi

E’ il primo minuto del secondo tempo di Juventus-Torino. Le squadre tornano in campo dopo l’intervallo sul punteggio di 0-0 e dopo un primo tempo non certo emozionante ma giocato quanto meno alla pari. Poche occasioni, poche emozioni e ancora qualche residuo di speranza di poter disputare un derby in maniera onorevole. Poi la mossa che di fatto si è rivelata quella vincente: Allegri rientra in campo con una novità nella sua formazione. Fuori Miretti e dentro Milik. E bastano 17 minuti per rendersi conto che la mossa è quella giusta: dopo il gol di Gatti è infatti lui ad approfittare dell’ennesimo errore granata e a siglare la doppietta bianconera che di fatto chiude il match.

Toro, Juric cambia tardi e non incide

Un cambio decisivo, dunque. Un cambio che recupera dalla panchina quelle risorse che nel primo tempo non sono bastate per scardinare il risultato e incanalare la partita nella direzione voluta dal tecnico. Un cambio diametralmente opposto, per tasso tecnico certo, ma anche per tempistiche, a quelli visti troppo spesso in casa granata. E anche il derby non fa eccezione. E’ indubbio che il livello tecnico tra le due formazioni non sia paragonabile e che le scelte in casa Toro (in realtà anche tra le fila bianconere) fossero tutto sommato obbligate (si consideri l‘esclusione di Radonjic). Ma temporeggiare fino ad una manciata di minuti dal recupero per inserire forze fresche non può sicuramente essere una soluzione. Soprattutto in un derby. Soprattutto se in quel derby sei sotto, colpevolmente, di due reti.

E ancor meno se gli uomini in campo, leggasi Ilic e Ricci su tutti, si stanno rivelando più decisivi per gli avversari che per il Toro. E invece il primo cambio arriva solo al 25′ della ripresa con Sanabria che rileva Seck e che centra l’unica vera occasione del secondo tempo, mancando la porta di un soffio. E’ dell’attaccante, infatti, la migliore azione del match: l’unica davvero giocabile con i pochi palloni utili che il centrocampo granata è riuscito a far filtrare ai propri centravanti in 90 minuti. E se l’inserimento di Sanabria ha portato a poco, ancor meno è servito mandare in campo Vojvoda, Ginetis e Pellegri a poco più di dieci minuti dal fischio finale. Perchè se sul tasso tecnico poco si può fare, soprattutto in corso d’opera, provare a cambiare gli equilibri di un match in caduta libera, mettendo forze fresche in tempo utile perchè possano almeno provare a cambiarne le sorti, sarebbe stato sacrosanto. Quanto meno per dare l’impressione di volerci provare fino all’ultimo e non di essersi arresi in partenza.