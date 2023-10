Sei giocatori del Torino sono stati convocati con le rispettive nazionali durante questa sosta di ottobre

Dopo 8 giornate di Serie A si è arrivati al primo vero giro di boa, con il Torino che si aspettava di raccogliere qualche punto in più in classifica. I granata hanno avuto un inizio piuttosto a corrente alternata, arrivando a raccogliere punti importanti contro squadre contro la Roma e a perderne altrettanti contro dirette concorrenti. La sconfitta nel derby contro la Juventus ha evidenziato diversi punti interrogativi, a cui è possibile rispondere durante la settimana e mezzo di sosta causa nazionali. A differenza della pausa di settembre, Juric avrà più uomini con sé durante le gare delle selezioni, in quanto solamente in 6 sono stati convocati dai propri CT. Sono rimasti fuori, per esempio, giocatori come Schuurs, Buongiorno (infortunato), Linetty e Sazonov.

I convocati del Torino

In totale, come detto, sono 6 i giocatori su cui Juric non potrà fare affidamento durante questa settimana di preparazione. In primis, a partire sono i tre serbi, convocati in blocco. Ilic, Milinkovic-Savic e Radonjic, dunque, non saranno a disposizione del tecnico croato. A proposito di Croazia, anche Vlasic sarà presente, con l’obiettivo di recuperare la miglior condizione possibile in nazionale. Conferme anche per capitan Rodriguez, chiamato ancora una volta dalla Svizzera, e Gineitis, impegnato con la Lituania. Torna in nazionale, invece, Sanabria, dopo che Schelotto – CT con cui aveva avuto un litigio – è stato esonerato.

12 ottobre

Croazia-Turchia (Vlasic)

13 ottobre

Argentina-Paraguay (Sanabria)

14 ottobre

Ungheria-Serbia ( Milinkovic-Savic, Ilic, Radonjic )

) Bulgaria-Lituania (Gineitis)

15 ottobre

Svizzera-Bielorussia ( Rodriguez )

) Galles-Croazia (Vlasic)

17 ottobre

Serbia-Montenegro ( Milinkovic-Savic, Ilic, Radonjic )

) Lituania-Ungheria (Gineitis)

18 ottobre

Paraguay-Bolivia (Sanabria)